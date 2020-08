Beautiful cancellato? Panico a Mediaset, la famosa soap sparisce dal palinseso (Di lunedì 3 agosto 2020) Beautiful Panico tra i fan, la soap opera è stata cancellata? sparisce dal palinsesto Mediaset, al suo posto il doppio episodio di Una vita. Cosa è successo? Beautiful, Taylor e Steffy . Fonte Foto: InstagramI fan sono allarmati, Beautiful è sparito dai palinsesti di Canale 5 w molti fan si stanno chiedendo perché non va in onda. I fan sono con il fiato sospeso per scoprire gli intrecci tra i vari personaggi: i Forrester, i Logan e gli Spencer. Più spazio invece agli personaggi di Acacias, protagonisti della soap opera Una Vita che andrà in onda con un doppio episodio. Beautiful è stato cancellato? Fan in ... Leggi su chenews

Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 28 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam è stato drogato e perde il controllo. Il ragazzo, con il suo atteggiamento, sconv ...

