Bari, Petruzzelli contro Amiu: 'Niente personale per estendere il porta a porta e si assume un nuovo dirigente' (Di lunedì 3 agosto 2020) Bari - 'Il porta a porta non può essere esteso per mancanza di personale, ma l'Amiu bandisce un concorso per assumere un nuovo dirigente. Una figura che dovrebbe curare i rapporti con le istituzioni e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

“Sono giorni che penso a due notizie che fanno a cazzotti tra loro: da un lato Amiu mi scrive che prima del 2021 non sarà possibile estendere il porta a porta in altri quartieri della città o assumere ...

