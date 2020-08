Barcellona, ipotesi Premier League per Ivan Rakitic (Di lunedì 3 agosto 2020) Le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona sembrano ormai prossime a separarsi, ma il futuro del centrocampista croato è ancora piuttosto incerto. Nonostante le numerose richieste dalla Spagna, compreso un romantico ritorno al Siviglia, anche la Premier League sembra aver messo gli occhi sul classe 1988. Come riporta “Le 10 Sport“, il calciatore sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, che dopo la vittoria dell’FA Cup appare scatenato sul mercato. Dopo un’accelerata significativa per Willian, Mikel Arteta spinge per portare a Londra anche Rakitic. Leggi su sportface

Alessandro_Ill : @MileTrecarichi Non ho mai creduto all'ipotesi Juve. Piuttosto valuterei il futuro di Tottenham e pensa un po' Barc… - CalcioPillole : #Calciomercato Ipotesi di scambio fra #ManchesterCity e #Barcellona. #Guardiola vuole portare in Inghilterra… - CalciomercatoVC : ?? Ivan #Rakitic è il #Barcellona si saluteranno durante la prossima finestra di mercato ???? Il croato potrebbe resta… - sportface2016 : #Barcellona, Ivan #Rakitic potrebbe fare ritorno al #Siviglia: l'ipotesi si fa più concreta #Calciomercato #calcio - SiamoPartenopei : Napoli a Barcellona, gli azzurri hanno paura del contagio! Chiesto il cambio sede: tre ipotesi -