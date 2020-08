Barbara De Rossi: "Non sono femminista. Anche i maschi ricevono avances indesiderate" (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non sono femminista, gli estremismi non mi sono mai piaciuti”. A parlare è Barbara De Rossi che in un’intervista a Libero si ribella alla strumentalizzazione dell’argomento che porta, spesso con facilità, alla colpevolizzazione di tutti gli uomini. “Ogni campagna di opinione andrebbe impostata sulla base del rispetto – spiega - Anche gli uomini dovrebbero essere rispettati, non si può demonizzarli tutti dicendo che sono delle carogne, perché ce ne sono tanti perbene. E poi pure i maschi ricevono avances indesiderate: conosco storie di attori che si sono trovati in situazioni strane, oggetto di attenzioni ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Rossi Barbara De Rossi: "Il cinema, la tv e il mio amore per la Sardegna" La Nuova Sardegna Centrodestra, ecco il team di Rossi per Mantova: «È una sfida che possiamo vincere»

MANTOVA. «Una lista puramente civica, senza professionisti della politica. Metteremo grande passione in una sfida che parte da zero a zero». Il candidato sindaco del centrodestra Stefano Rossi ha pres ...

E alla fine in corsa forse un solo assessore

e Barbara Magi (delega al personale) ma entrambi sarebbero orientati a non accettare. Magi, entrata in giunta come tecnico, intenderebbe rispettare questa sua vocazione, idem dicasi per Merelli che ...

