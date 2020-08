Barbara De Rossi: "Non sono femminista, anche gli uomini vengono molestati" (Di martedì 4 agosto 2020) Barbara De Rossi ha apprezzato il movimento #metoo ma si definisce 'non femminista' e ribadisce: 'anche gli uomini subiscono molestie sessuali'. Barbara De Rossi chiede alle donne di non demonizzare gli uomini che spesso vengono a loro volta subiscono molestie sessuali. L'attrice romana, che fa parte dell'associane Salvamamme, ha parlato del suo pensiero sul ruolo della donna e del femminismo con il quotidiano Libero. Barbara De Rossi manca dal piccolo schermo da qualche anno ma è attivissima in teatro e in questo periodo porterà in scena Il diario di Adamo ed Eva con Francesco Branchetti. Qualche anno fa l'attrice romana fu sostituita da Asia Argento alla guida del ... Leggi su movieplayer

Romy_kitty1 : @boy_rossi @Barbara20993343 @rbergallo Il fatto che sia stato maleducato non inficia la verità del suo assunto: Bar… - zazoomblog : Barbara De Rossi : non sono femminista anche gli uomini ricevono avances - RobertoZucchi11 : BARBARA DE ROSSI: FEMMINISMO? ANCHE GLI UOMINI DOVREBBERO ESSERE RISPETTATI. E POI ALCUNE DONNE... - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: BARBARA DE ROSSI: FEMMINISMO? ANCHE GLI UOMINI DOVREBBERO ESSERE RISPETTATI. E POI ALCUNE DONNE... - Gandalf1948 : Toh!.....una voce fuori dal coro del 'femminismo ideologico'. BARBARA DE ROSSI: FEMMINISMO? ANCHE GLI UOMINI DOVR… -