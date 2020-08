Banche, il cda di Ubi prende atto del successo dell’offerta di Intesa Sanpaolo. L’ad Massiah annuncia dimissioni: “Lascio stasera” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo settimane di confronto aspro Ubi Banca “prende atto” del successo dell’offerta pubblica di Intesa Sanpaolo. Il consiglio di amministrazione presieduto da Letizia Moratti rimette il mandato nelle mani di Ca’ de Sass ma dà anche la sua disponibilità a rimanere in carica per “garantire la continuità operativa e gestionale” della banca fino all’assemblea di rinnovo degli organi. Non così il consigliere delegato Victor Massiah, strenuo oppositore dell’opas, che ha annunciato l’intenzione di “lasciare la società questa sera”. Riceverà, tra compensi dovuti, bonus e azioni, una buonuscita di circa 2,1 milioni di euro agli attuali prezzi di Borsa delle azioni Ubi. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

