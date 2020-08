Avete mai visto il fratello di Ciro Immobile? Completamente diversi [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Il suo nome è Luigi Immobile ed è il fratello di Ciro Immobile, attaccante della Lazio nonché capocannoniere della Serie A per la stagione 2019/2020. Entrambi sono nati a Torre Annunziata, comune italiano in provincia di Napoli e tutti e due sono cresciuti con mamma Michela e papà Antonio. Provengono, insomma, da una famiglia molto solida e alla quale entrambi sono molto legati. Il rapporto tra i due ragazzi Luigi Immobile, fratello di Ciro Immobile, è esteticamente molto diverso dall’attaccante della Lazio. Moro, con gli occhi scuri, sebbene la somiglianza esteriore con il calciatore – biondo e con gli occhi chiari – sia poco evidente, i due si somigliano a un livello decisamente più profondo. ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai “Kalinka, il circo russo come non l'avete mai visto” mercoledì a San Felice SulPanaro Doppio podio alla Pedalonga al ritorno alle corse dopo 153 giorni

Il ritorno alle competizioni dopo cinque mesi di stop a causa della pandemia, non ha avuto ostacoli: Stefano Valdrighi aveva vinto l'ultima gara che era stato possibile disputare, alla ripresa l'inter ...

Coronavirus, Oms: non esiste panacea e potrebbe non esserci mai -3-

Roma, 3 ago. (askanews) - Tedros ha quindi definito "storica" la ricerca di un vacicno nel mondo. "Ci sono molti vaccini in fase di ssperimentazione, un paio nella fase finale degli studi clinici, e c ...

