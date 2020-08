Avellino, eppur si muove: è la settimana dei rinnovi (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – eppur si muove. No, questa volta Galileo Galilei non c’entra proprio nulla e, meno che mai, il globo terrestre. E’ il mercato dell’Avellino che è pronto ad entrare nel vivo. Dopo i colloqui avviati tra il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’amministratore delegato Giovanni D’Agostino è tempo di assestare i primi innesti per la rosa di Piero Braglia. La settimana appena iniziata coinciderà con il discorso rinnovi. rinnovi in arrivo per Giuliano Laezza. Quest’ultimo arrivato in sordina lo scorsa estate è stato uno dei punti di forza dell’Avellino dell’ultima stagione. Spiragli per i rinnovi di Julian ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avellino eppur Avellino, eppur si muove: è la settimana dei rinnovi anteprima24.it Emergenza siccità, rubinetti a secco per 12 ore in Irpinia e nel Sannio a causa di un guasto nella rete e i troppi consumi

AVELLINO – Rubinetti a secco oggi in quasi tutta l’Irpinia e nel Sannio per ben 12 ore. “Si comunica che a seguito del verificarsi di forti assorbimenti idrici, al fermo di una macchina per surriscald ...

Coronavirus, da Lampedusa ai centri irpini; profughi in quarantena

Lampedusa è l'ultimo porto e la prima porta d'Europa per i migranti africani. L'Irpinia invece è solo un passaggio intermedio, una sistemazione temporanea, di una catena umanitaria e solidale con l'is ...

AVELLINO – Rubinetti a secco oggi in quasi tutta l’Irpinia e nel Sannio per ben 12 ore. “Si comunica che a seguito del verificarsi di forti assorbimenti idrici, al fermo di una macchina per surriscald ...Lampedusa è l'ultimo porto e la prima porta d'Europa per i migranti africani. L'Irpinia invece è solo un passaggio intermedio, una sistemazione temporanea, di una catena umanitaria e solidale con l'is ...