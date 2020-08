Atteso a Roccapiemonte incontro per sbloccare la situazione dei lavoratori di Villa dei Fiori (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte (Sa) – Non dormiranno la notte i lavoratori di Villa dei Fiori, il centro di riabilitazione di Nocera. Perché domani, al Comune di Roccapiemonte si aprirà un tavolo di discussione per salvare i posti di lavori di una delle strutture più qualificate dell’intera Campania. A chiederlo – preoccupati per l’occupazione e per la salute pubblica – sono stati il sindaco Carmine Pagano e l’assessore alle politiche sanitarie Daniemma Terrone. Attesi al tavolo- oltre ai rappresentanti di Villa dei Fiori – la ASL, il Distretto Sanitario 60, i sindaci degli altri comuni del Ds60 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore Castel e San Giorgio). “Finalmente – dichiarano i ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Atteso Roccapiemonte Roccapiemonte, intervento congiunto per il Coronavirus Zerottonove.it