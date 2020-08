Atalanta, Gasperini: "Se ho preso spunto dal Napoli di Sarri? Era esempio di gioco e qualità" (Di lunedì 3 agosto 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai, dopo la chiusura del campionato e in vista della sfida contro il Paris Saint Germain in Champions League della settimana pr ... Leggi su tuttonapoli

Rojas3299 : RT @jeschiralli: Si sta parlando troppo delle parole di Conte, di chi è contro chi, dei tifosi divisi per chi sta o no con Conte, ma si sta… - Sport_Mediaset : #Gasperini abbraccia #Ilicic: 'Spero di averlo l'anno prossimo'. Il tecnico dell'#Atalanta vicino allo sloveno, ma… - PSG24hours : RT @CronacheTweet: Le parole di #Gasperini su #ChampionsLeague, #SerieA, #Psg, #Conte - PSG24hours : RT @sportface2016: #Atalanta, #Gasperini: 'Quarti col #Psg traguardo enorme, abbiamo qualche chance' - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini: 'Come sta #Ilicic? Josip è circondato da tanto affetto' - -