Assegno al nucleo familiare | perchè non spetta?

L'Assegno al nucleo familiare è una prestazione economica erogata dall'INPS al nucleo familiare di lavoratori dipendenti e pensionati. Per avere diritto all'erogazione si deve rientrare nei limiti di reddito stabiliti annualmente dall'INPS nelle tabelle di riferimento. Assegni al nucleo familiare e diritto Una lettrice scrive per chiedere: Buona sera sono una mamma di un Bambino di 9 anni che vive con me . Io ed il mio x compagno non siamo mai stati sposati ed io non ho un lavoro. Il Giudice ha stabilito che gli assegni familiari vengano dati a me. Il mio ex compagno non percepisce gli assegni per via del suo alto stipendio.Purtroppo essendo proprietaria della casa dove viviamo io ed bambino non ho diritto all'anf .E'vero ...

