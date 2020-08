Ascolti tv, dati Auditel lunedì 3 agosto: Non dirlo al mio capo vince anche in replica (Di lunedì 3 agosto 2020) La serie televisiva del 2018 diretta da Riccardo Donna, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale continua a piacere al pubblico in replica. È stata seguita su Rai1 da 2.282.000 spettatori pari al 14.5% di share. Ancora una volta, la serie ha vinto la gara degli Ascolti della prima serata imponendosi su Canale 5 che ha trasmesso Fiore del deserto il film con Liya Kebede, Sally Hawkins e Craig Parkinson ha interessato 1.757.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 ha interessato 1.142.000 spettatori (6.6%), mentre NCIS New Orleans 5 è visto da 1.121.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Prince of Persia – Le sabbie del tempo ha siglato 892.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 la pellicola Forrest Gump, di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright Penn ha fatto commuovere ancora 699.000 spettatori (5%). Su Rai3 la ... Leggi su tvzap.kataweb

