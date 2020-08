Arsenal, vendetta sul mercato contro il Chelsea: occhi su un big dei Blues (Di lunedì 3 agosto 2020) Il casus belli risale all'estate 2006. In quell'occasione il Chelsea di José Mourinho acquistava Ashley Cole dall'Arsenal al termine di una lunga ed estenuante trattativa. Un tira e molla che era anche costato una multa e una penalità di tre punti ai Blues per aver avviato i colloqui con il giocatore all'insaputa dei Gunners. A distanza di quattordici anni un'altra operazione sull'asse tra Chelsea e Arsenal potrebbe decollare.caption id="attachment 962875" align="alignnone" width="1024" Willian (Getty Images)/captionSGARBOInfatti, secondo quanto riportato da France Football, l'Arsenal avrebbe messo gli occhi su Willian, attaccante della società avversaria. I biancorossi sarebbero pronti a formulare un'offerta per strappare il brasiliano ai ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arsenal, vendetta sul mercato contro il Chelsea: occhi su un big dei Blues - -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal vendetta Arsenal, vendetta sul mercato contro il Chelsea: occhi su un big dei Blues ItaSportPress