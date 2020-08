Anzio, un nuovo caso di Coronavirus: è un uomo, in corso indagine epidemiologica (Di lunedì 3 agosto 2020) Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato dall’Asl Roma 6. Si tratta di un uomo di Anzio che ha un link ad un contagio già isolato e noto. E’ in corso l’indagine epidemiologica per individuare tutti i contatti. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 15 nuovi casi, 9 vengono dall’estero. D’Amato: ‘Chiediamo collaborazione e rispetto della quarantena’ Anzio, un nuovo caso di Coronavirus: è un uomo, in corso indagine epidemiologica su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Anzio nuovo Anzio, ultimato il nuovo manto stradale dello Stradone del Sandalo IlFaroOnline.it Covid-19, nel LAZIO 15 nuovi casi. Nella ASL RM6 si registra un caso ad Anzio

Oggi nel Lazio si registrano 15 nuovi casi positivi al coronavirus e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, ...

CORONAVIRUS, D’AMATO: «OGGI 15 CASI, DI QUESTI 9 SONO DI IMPORTAZIONE»

“Registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Banglade ...

Oggi nel Lazio si registrano 15 nuovi casi positivi al coronavirus e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall'Ucraina, uno dall'Iran, uno da India e uno dal Bangladesh.