‘Anzio e l’Impero’ al parco del Vallo Latino Volsco: ecco quando (Di lunedì 3 agosto 2020) Il parco del Vallo Latino Volsco di Anzio, con i suoi tremila anni di storia, sarà ancora una volta lo scenario naturale della rassegna teatrale “Anzio e l’Impero”, fortemente voluta dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Associazione Culturale La Teca, per promuovere la gloriosa ed antica storia anziate, attraverso la rappresentazione della vita degli imperatori e dei noti personaggi protagonisti circa duemila anni fa sul territorio. Processiamo Nerone, in scena il 12 agosto, renderà partecipe il pubblico che, alla fine, sarà chiamato a decidere se l’Imperatore, nato ad Anzio, dovrà essere proclamato innocente o colpevole. Coriolano, in scena il 21 agosto, invece, rivivrà il suo odio per Roma e si unirà ai Volsci per cercare di conquistarla. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

