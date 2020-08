Anziano ciclista muore travolto da un furgone (Di lunedì 3 agosto 2020) Incidente mortale questa mattina, 3 agosto, poco prima delle 10, in via Pieve a Celle, la strada che conduce allo zoo di Pistoia. La vittima è un pistoiese di 79 anni, Renzo Barrocci che come ogni ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : #Pistoia - Anziano #ciclista muore #travolto da un furgone - viverefano : Anziano ciclista tamponato: incrina il parabrezza dell’auto e precipita a terra - SimoneTaSve : @Lumd17 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Guarda, mio zio 55 anni è deceduto in due settimane a marzo, ricoverato solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano ciclista Anziano ciclista muore travolto da un furgone LA NAZIONE Anziano ciclista muore travolto da un furgone

Pistoia, 3 agosto 2020 - Incidente mortale questa mattina (3 agosto) poco prima delle 10, in via Pieve a Celle, la strada che conduce allo zoo di Pistoia. La vittima è un pistoiese di 79 anni, Renzo B ...

A Lignano Sabbiadoro ciclista ottantenne travolto da un'auto

Investimento all'incrocio tra Viale Europa e piazza Primo Maggio a Lignano. Ad essere travolta una bicicletta condotta da un ottantenne. L'auto, a sua volta, nello scontro, è andata a finire contro un ...

Pistoia, 3 agosto 2020 - Incidente mortale questa mattina (3 agosto) poco prima delle 10, in via Pieve a Celle, la strada che conduce allo zoo di Pistoia. La vittima è un pistoiese di 79 anni, Renzo B ...Investimento all'incrocio tra Viale Europa e piazza Primo Maggio a Lignano. Ad essere travolta una bicicletta condotta da un ottantenne. L'auto, a sua volta, nello scontro, è andata a finire contro un ...