Antonio Conte risponde a Repubblica: “Querelerò chi ha scritto che ho chiesto se cacciano Sarri” (Di lunedì 3 agosto 2020) “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?” Querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata“. Al telefono con l’Ansa Antonio Conte ha smentito categoricamente quanto scritto stamane da La Repubblica, ove si leggeva di presunti contatti tra il tecnico dell’Inter e alcuni dirigenti/calciatori della Juventus in merito alla situazione di Maurizio Sarri. “Ho sposato un progetto triennale con l’Inter – ha aggiunto Conte – e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le ... Leggi su sportface

MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'I ragazzi hanno sempre dato tutto e non posso fare altro che ringraziarli' ??? Le parole di An… - Tafuro_Riccardo : RT @cliexit_: Antonio Conte da Lecce ve l'ha messo nel culo a tutti. - mostra76 : RT @Pavelfloyd: 1) Senza di te non andremo distante Maurizio Sarri il nostro comandante! 2) Senza di te non andremo lontano Antonio Conte… -