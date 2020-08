Antonella Fiordelisi Instagram, la sirenetta della Costiera Amalfitana: «Stupenda!» (Di lunedì 3 agosto 2020) L’affascinante Antonella Fiordelisi ha deciso di rilassarsi tra le meraviglie della Costiera Amalfitana. L’ex volto noto di Temptation Island ha poi pensato di movimentare la giornata dei suoi numerosi followers postando sul profilo social uno suo scatto in bikini. Il post su Instagram di Antonella Fiordelisi è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. La fantasia dei suoi ammiratori si è davvero superata. Antonella con la sua innata bellezza sembra una vera e propri opera d’arte da rimanere a guardare per ore. Il costante allenamento fisico ha dato ottimi frutti e l’influencer ha superato la prova costume a pieni voti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

Pausa di gusto al Bar Francese per Antonella Fiordelisi, che torna nell'amata Costiera Amalfitana Positano Notizie Giulia De Lellis commette una gaffe su Instagram (FOTO)

La gaffe di Antonella Fiordelisi non passa inosservata

