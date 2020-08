Andrea Denver di nuovo single? L’addio a Anna Wolf (Di lunedì 3 agosto 2020) I rumors sull’ex gieffino Andrea Denver e sul fatto che sia di nuovo single si rincorrono e sembrano trovare attendibilità e molta credibilità. Il modello conosciuto dal pubblico italiano per la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip sembra aver riconquistato la libertà, l‘amore per la modella Anna Wolf tanto decantato nella casa di Cinecittà pare essere svanito. I due lontani a causa dei provvedimenti pro Coronavirus non sono riusciti ancora a stare insieme e secondo gli ultimi gossip, nonostante l’amore e il sentimento che li lega, starebbero frequentando altre persone. Andrea è stato infatti avvistato con una giovane ragazza di nome AriAnna che per molti sarebbe la sua nuova ... Leggi su quotidianpost

