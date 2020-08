Andrea Delogu, incidente a La vita in diretta estate, costretta a lasciare lo studio: “Masi continua tu…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Imprevisto a La vita in diretta estate: ecco cosa è successo continua la programmazione de La vita in diretta estate, il contenitore della televisione di Stato che lo scorso fine giugno ha preso il posto della versione tradizionale guidata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Da un mese l’ex direttore del Tg2 Marcello Masi e la collega Andrea Delogu fanno compagnia per due ore al pubblico della prima rete. Ricordiamo che i due professionisti continueranno a condurre fino al prossimo 4 settembre. Il lunedì successivo tornerà solamente l’ex mezzo busto del Tg1. E a proposito dell’ex iena, quest’ultima nella puntata di giovedì è stata protagonista di un imprevisto. In poche ... Leggi su kontrokultura

