Ancora incendi nel Parco nazionale d'Abruzzo (Di lunedì 3 agosto 2020) Proseguono gli incendi di natura dolosa tra Arischia, all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo, e i quartieri Pettino e Candatessa di L'Aquila. mc/abr/red

Sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento degli incendi di Arischia e Cansatessa/Pettino. Ieri sera la situazione sembrava sotto controllo ma nelle ultime 12 ore c'è stato un evidente peggior ...Non c'è tregua per gli incendi in Sicilia, soprattutto in provincia di Palermo dove ieri sono stati superati i 40 gradi: cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale nelle ultime or ...