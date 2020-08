Ancora incendi nel Parco nazionale d’Abruzzo (Di lunedì 3 agosto 2020) Proseguono gli incendi di natura dolosa tra Arischia, all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, e i quartieri Pettino e Candatessa di L’Aquila. mc/abr/red L'articolo Ancora incendi nel Parco nazionale d’Abruzzo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

shadesofamnesia : RT @maxmvstdie: Gli americani che hanno le loro fantasie sull'estate italiana col sole, il mare, la gente che sorride e invece c'è solo cal… - CorriereCitta : Ancora incendi nel Parco nazionale d’Abruzzo - cloudytaeev : RT @maxmvstdie: Gli americani che hanno le loro fantasie sull'estate italiana col sole, il mare, la gente che sorride e invece c'è solo cal… - ninnithenerd : RT @maxmvstdie: Gli americani che hanno le loro fantasie sull'estate italiana col sole, il mare, la gente che sorride e invece c'è solo cal… - unicornscaramel : RT @maxmvstdie: Gli americani che hanno le loro fantasie sull'estate italiana col sole, il mare, la gente che sorride e invece c'è solo cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incendi

Sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento degli incendi di Arischia e Cansatessa/Pettino. Ieri sera la situazione sembrava sotto controllo ma a partire dalla notte c'è stato un evidente peggi ...Non c'è tregua per gli incendi in Sicilia, soprattutto in provincia di Palermo dove ieri sono stati superati i 40 gradi: cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale nelle ultime or ...