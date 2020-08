Amore in panchina: attori e trama del film romantico del 2016 (Di lunedì 3 agosto 2020) Questo pomeriggio, alle ore 16:30, andrà in onda su Canale 5 “Amore in panchina”, film del 2016 prodotto direttamente per la TV dalla Hallmark Channel. La pellicola vede come regista Terry Ingram, mentre soggetto e sceneggiatura sono a cura di Sandra Berg e Judith Berg. Tra gli attori del cast troviamo Emily Kinney, John Reardon, Hayley Sales e Luisa D’Oliveira. Il film racconta la vita di Laurel, una stilista che ha appena mosso i primi passi nel settore. La sua ambizione è di diventare una professionista stimata nel mondo della moda, il suo sogno fin da bambina. Nonostante risultati eccellenti nel percorso formativo, Laurel si rende presto conto che il mondo del lavoro è complesso e irto di ostacoli. Il settore della moda è molto ... Leggi su nonsolo.tv

Amore in panchina/ Su Canale 5 il film con Emily Kinney (oggi, 3 agosto 2020) Il Sussidiario.net

Caos totale in casa Perugia. Mentre la società valuta l'ennesimo ribaltone in panchina, nel tentativo di rialzare la testa in vista dei playout (ancora incerto il nome dell'avversario), esplode la con ...

