Amadeus, niente cerimonia per il nuovo ponte di Genova: passo indietro (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel pomeriggio del 3 agosto 2020 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova, costruito in seguito al crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018. A differenza di quanto inizialmente previsto, la cerimonia ha avuto dei toni più sobri, senza quegli elementi di spettacolo a cui si era pensato in un primo … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Nel pomeriggio del 3 agosto 2020 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova, costruito in seguito al crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018. A differenza di quanto inizi ...

