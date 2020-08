Altri 25 mld di aiuti all'economia Ecco cosa prevede il decreto Agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Circa 13 miliardi al pacchetto lavoro, il grosso dell’intervento del terzo scostamento di bilancio dallo scoppio dell’epidemia Covid. Poi Altri 5,2 miliardi a Regioni ed enti locali, Altri 3,8 al Fisco e il resto a scuola, rilancio al turismo e ai settori in difficoltà e al fondo di garanzia Pmi. Tra mercoledì e giovedì approderà in consiglio dei ministri Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Altri 25 mld di aiuti all'economia Ecco cosa prevede il decreto Agosto - Cheadlold : @ilmauro85 @Maxredblack1 Pallotta ha i miliardi di dollari clandestini visto che Forbes riporta il ranking di tutti… - GIM_Legal : Studio @Debtwire: mercato #creditideteriorati europeo è ripartito dopo #Covid19 e #lockdown. #Italia e #Grecia prot… - emobranco : RT @frank9you: @fdragoni @emobranco negli USA il crollo dei consumi la causa principale della caduta del PIL nel 2º trimestre,noi quando fa… - MariangelaErcu4 : RT @frank9you: @fdragoni @emobranco negli USA il crollo dei consumi la causa principale della caduta del PIL nel 2º trimestre,noi quando fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri mld

BeBeez

Imprese – investiti € 12,3 Mld per la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, per aumentarne la resilienza e accrescerne la competitività; Infrastruttu ...Incipit di agosto sotto il segno degli acquisti a Piazza Affari. Dopo una prima parte di giornata altalenante, il Ftse Mib ha imboccato la via dei rialzi grazie all’andamento rialzista di Wall Street ...