Allerta regionale lunedì 3 e martedì 4 agosto 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Una saccatura depressionaria presente sulla Francia favorisce l’afflusso in quota di sostenute correnti umide sud-occidentali sulla regione e tra lunedì pomeriggio e martedì mattina passerà un fronte atlantico. Martedì in giornata rimarrà ancora attiva una depressione in quota sul Norditalia. Dal pomeriggio-sera di lunedì 3 agosto rovesci e temporali diffusi, anche forti, più frequenti in genere tra la pianura ed i monti, con possibili piogge intense, localmente molto intense. Sulla costa vento da sud sostenuto, con possibili mareggiate. Le previsioni per martedì 4 agosto: Temporali e piogge intense specie nella notte e fino al mattino, possibili temporali forti. Dal pomeriggio-sera attenuazione delle piogge. Sulla costa soffierà Borada moderata a sostenuta. Leggi su udine20

Iw1prt_Alberto : RT @ProvinciaMS: #AllertaMeteoTos La Sala operativa regionale ha emesso un allerta ??Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reti… - Emergenza24 : RT @ProvinciaMS: #AllertaMeteoTos La Sala operativa regionale ha emesso un allerta ??Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reti… - amtoscana : RT @ProvinciaMS: #AllertaMeteoTos La Sala operativa regionale ha emesso un allerta ??Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reti… - ProvinciaMS : #AllertaMeteoTos La Sala operativa regionale ha emesso un allerta ??Codice giallo per rischio idrogeologico idrauli… - pccormons1 : ?????????#AllertameteoFVG -?????????ALLERTA REGIONALE 16 DEL 2020 AGGIORNAMENTO DELL' ALLERTA REGIONALE 15/2020: DALLE… -