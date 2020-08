Allerta Meteo, nuovo avviso della protezione civile: il maltempo insiste al Nord e si estende anche verso il Centro [MAPPE e BOLLETTINI] (Di lunedì 3 agosto 2020) Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine Nord-atlantica attiva sul Nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse regioni settentrionali nella giornata di domani, prima di spostarsi e interessare diverse zone del Centro-sud soprattutto mercoledì. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ed ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 alle ore 20:00… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - tripposauro : RT @DPCgov: ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 regioni ? Anc… - FnpCisl : RT @DPCgov: ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 regioni ? Anc… -