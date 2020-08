Allerta Meteo, il maltempo si intensifica al Nord estendendosi anche al Centro/Sud: FOCUS sui fenomeni estremi di Martedì 4 Agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Fase di maltempo serio fino a mercoledì. L’alta pressione Nordafricana molto calda che ha spadroneggiato sul Mediterraneo e sull’Europa Centro-meridionale nell’ultima settimana, ha oramai le ore contate sulle aree Centro meridionali italiane, già invece è stata sopraffatta su quelle settentrionali. Responsabile di questa progressiva disfatta anticiclonica, un ennesimo vortice Nordatlantico, alla stregua dei diversi che hanno interessato il Mediterraneo nel mese di luglio, probabilmente uno dei più organizzati di tutta la serie e con annesso un insidioso vortice perturbato. In queste ore già di forte maltempo sulle regioni settentrionali, il nucleo più instabile è ancora sulla ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 alle ore 20:00… - salvatoreluciat : RT @DPCgov: ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 regioni ? Anc… - giornaleprociv : RT @DPCgov: ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 regioni ? Anc… -