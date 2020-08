Allerta Meteo, forte maltempo oggi al Nord: violenti temporali su tutte le Regioni [DETTAGLI] (Di lunedì 3 agosto 2020) Allerta Meteo – Le prossime 36/48 ore saranno all’insegna del maltempo diffuso e anche violento su molte Regioni settentrionali. Il maltempo proseguirà, poi, fin quasi a metà settimana, sulle regione adriatiche e verso quelle meridionali, ma qui magari in forma più attenuata o comunque con episodi importanti in forma più localizzata. L’impatto maggiore del fronte freddo proveniente dal Nord Europa, continuerà a manifestarsi, come fa l’altro si è già manifestato nelle ultime ore, sulle Regioni settentrionali, dove si mostreranno particolarmente significative le vorticità legate al sistema instabile, per di più in azione su bassi strati particolarmente ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - Agenzia_Ansa : Dopo il caldo i temporali, domani allerta arancione in Emilia-Romagna #meteo #ANSA - R_Albanesi : Una vecchia battuta rivisitata per una situazione ancora attuale. Il capo della Protezione civile lancia un'allerta… - infoitinterno : Meteo, allerta gialla sulla Liguria: temporali nel pomeriggio, temperature in calo - infoitscienza : Allerta Meteo – Codice arancione in Lombardia e Emilia Romagna -