Allerta Meteo Emilia Romagna, codice arancione per temporali su diverse zone: previsti fulmini, grandinate e forte vento (Di lunedì 3 agosto 2020) Allerta arancione per temporali, in diverse zone dell’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nel dettaglio, il provvedimento diramato da Arpae e Protezione Civile riguarda la Romagna, la pianura e la costa ferrarese e la pianura bolognese. Nel resto della regione, l‘Allerta per temporali e’ di colore giallo. E gialla e’ anche l’Allerta per criticita’ idraulica e idrogeologica sulla Romagna e sulla costa ferrarese. “Nella giornata di martedi’ – spiega una nota – si manterranno su tutto il territorio regionale condizioni di tempo instabile, con temporali organizzati. Localmente i ... Leggi su meteoweb.eu

