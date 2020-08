Allerta Meteo della Protezione Civile, in Arrivo Grandine e Temporali: Ecco Dove (Di lunedì 3 agosto 2020) Temporali e grandinate: Allerta Meteo arancione in 3 regioni, gialla in altre 11. Temporali dietro l'angolo in diverse zone d'Italia. L'estate torrida si prenderà una (piccola) pausa nelle prossime ore. Proseguono, infatti, gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine nord-atlantica attiva sul nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse regioni settentrionali nella giornata di martedì 4 agosto. Questa perturbazione, secondo gli esperti Meteo, si sposterà poi mercoledì interessando diverse zone del centro-sud. Così in una nota il Dipartimento della Protezione Civile insieme con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di ... Leggi su howtodofor

