Allerta meteo a Napoli: chiusi tutti i parchi, stop agli eventi all’aperto (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ prevista per domani un’Allerta meteo sulla Campania. Per questo motivo il comune di Napoli ha deciso di chiudere tutti i parchi cittadini e rinviare le iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi. La comunicazione sui social e sul sito del comune partenopeo. Allerta meteo a Napoli, parchi chiusi L’Allerta meteo è di livello … L'articolo Allerta meteo a Napoli: chiusi tutti i parchi, stop agli eventi all’aperto Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

