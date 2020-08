Alarm Phone lancia l’allerta: 65 migranti in zona Sar di Malta (Di lunedì 3 agosto 2020) Alarm Phone lancia l’allerta: 65 migranti in zona Sar di Malta. Sarebbero persone che fuggono dalla Libia 65 migranti in fuga dalla Libia avvistati nella notte da Alarm Phone in zona Sar di Malta.Lo ha fatto sapere l’organizzazione chiedendo soccorso immediato:”La comunicazione è difficile e la linea cade in continuazione“. Leggi anche:—>migranti, Lampedusa: altri 8 … L'articolo Alarm Phone lancia l’allerta: 65 migranti in zona Sar di Malta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

