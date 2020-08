Al Centro Ecumenico in scena ‘Artisti sotto le stelle’: un’occasione per stare insieme anche questa estate (Di lunedì 3 agosto 2020) È ormai un dato di fatto che il Covid 19 abbia bloccato tutta l’attività teatrale amatoriale impedendo alle varie Compagnie di provare durante la primavera scorsa; ciò ha comportato che la 5ª Rassegna Teatrale ‘Ridendo sotto le stelle’, che si sarebbe dovuta tenere nel Teatro all’aperto del Centro Ecumenico di Lavinio questa estate, è stata annullata. Gli organizzatori dell’evento, però, sollecitati dai tanti spettatori che assiepavano l’arena di Via di Valle Schioia, hanno voluto ugualmente dar vita ad una manifestazione che sopperisse, in parte, a tale mancanza. E’ nato così l’evento ‘Artisti sotto le stelle’ che, sabato 22 agosto, accenderà le luci sulla ribalta di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Al Centro Ecumenico in scena ‘Artisti sotto le stelle’: un’occasione per stare insieme anche questa estate - fabius10scudi : 2. Gli ordini tradizionali rifioriscono. Certo, dopo che sono stati abbattuti dalla riforma liturgica di Paolo VI (… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Ecumenico Al Centro Ecumenico in scena ‘Artisti sotto le stelle’: un’occasione per stare insieme anche questa estate Il Corriere della Città Fibrillazione in maggioranza, A&P attacca: "Sindaco obbedisce ad altrui disegni di potere"

Il consiglio direttivo di Ascolto & Partecipazione ha voluto dire la sua sulle ultime vicende che hanno agitato la maggioranza all’Arengo. "Da questa vicenda emerge che il sindaco Fioravanti si trova ...

Il consiglio direttivo di Ascolto & Partecipazione ha voluto dire la sua sulle ultime vicende che hanno agitato la maggioranza all’Arengo. "Da questa vicenda emerge che il sindaco Fioravanti si trova ...