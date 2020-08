Al Bano e Loredana Lecciso, la figlia Jasmine presenta il fidanzato: ecco come ha reagito la famiglia Carrisi (Di lunedì 3 agosto 2020) Jasmine Carrisi parla del suo fidanzato Alessandro e rivela di averlo già presentato ad Al Bano e Loredana Lecciso. Leggi su comingsoon

Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, svela la reazione dei genitori dopo aver conosciuto il suo fidanzato. Biondissima come la sua mamma e con una passione per la musica come il ...La bella 19enne felice con il ragazzo che le ha rubato il cuore Greco, pugliese doc, l’ha conquistata con la sua positività e simpatia Jasmime Carrisi è fidanzata con Alessandro Greco da ben un anno.