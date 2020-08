Agostino Lettieri Solofra, ufficiale il ritorno di Nicola Perrottelli (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – L’Agostino Lettieri Solofra comunica l’ingaggio per la stagione 2020/2021 di Nicola Perrottelli. Andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico all’interno del sodalizio irpino di cui ha già fatto parte nel recente passato quando ha guidato dalla panchina alla vittoria del campionato di serie D 2016/2017. Nello stesso anno ha guidato l’Asal alla Final Eight di Coppa Italia fino alla semifinale persa ai rigori. Nel successivo ritorno del club in serie C2 è arrivato un ottimo settimo posto finale in cui a risultare protagonisti sono stati i vari Imbimbo, Fortunato e Carpentiero che ritroverà in prima squadra. Nell’ultima annata ha fatto parte dello staff tecnico ... Leggi su anteprima24

