Aggressione razzista, il ragazzo denuncia gli aggressori. Indagini dei carabinieri (Di lunedì 3 agosto 2020) Ha deciso di denunciare i suoi aggressori in procura a Grosseto: Mamady Dabakh Mankara , senegalese di 25 anni, da quattro in Italia e da oltre un anno assunto in una cooperativa che si occupa di ... Leggi su lanazione

Grosseto, 3 agosto 2020 - Ha deciso di denunciare i suoi aggressori in procura a Grosseto: Mamady Dabakh Mankara, senegalese di 25 anni, da quattro in Italia e da oltre un anno assunto in una cooperat ...

Castiglione della Pescaia: giovane insultato e picchiato in spiaggia per il colore della pelle

Gli episodi di razzismo sono ormai all’ordine del giorno e coinvolgono sempre più persone che vengono minacciate, insultate o malmenate proprio per il colore della pelle diverso dal nostro. Un normale ...

