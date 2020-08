Agerola sui sentieri degli dei, il 4 agosto sul palco di Palazzo Acampora de Giovanni, Incerto e Zurzolo (Di lunedì 3 agosto 2020) Dedicato alla fiction Rai, Bastardi dentro, l’unplugged in programma martedì 4, per il festival Sgerola sui sentieri degli dei: sul palco di Palazzo Acampora ci saranno Maurizio de Giovanni (quest’anno insignito del Premio HHT Onlus), Alessandro Incerto e Marco Zurzolo. I tre ospiti rappresentano le parti principali della realizzazione televisiva I bastardi di Pizzofalcone. De Giovanni, autore del romanzo da cui è tratta, Incerto, attore della fiction, e Zurzolo, autore della colonna sonora. L’appuntamento fa parte della seconda edizione format che prende il titolo da una famosa canzone napoletana di Ugo Calise ‘Na voce, ‘na chitarra e … nu poco e tv, ... Leggi su ildenaro

