Ag. Elmas: "Sogna di giocare col Barça. Ha già ricoperto il ruolo di Insigne… (Di lunedì 3 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gerge Gardi, agente in Italia di Elif Elmas: "Se mi aspettavo che Elif alla sua prima stagione giocasse cosi tanto? Sicuramente si, lo conoscevo bene ... Leggi su tuttonapoli

NAPOLI. – C’è Lorenzo Insigne al centro della scena del Napoli che guarda alla sfida dell’anno, il ritorno contro il Barcellona i Champions League. E la scena non è positiva perché la diagnosi ufficia ...NAPOLI-“Se mi aspettavo che Elif alla sua prima stagione giocasse così tanto? Sicuramente sì perchè lo conoscevo bene da prima che arrivasse in Italia. In Turchia era diventato l'idolo di una squadra ...