Adriana Volpe, qui la figlia Gisele era un batuffolo. Ecco com’è oggi, tutta la mamma (Di lunedì 3 agosto 2020) La vita di Adriana Volpe sembra parecchio cambiata da quella che era prima della sua recente partecipazione al GF Vip, dove il pubblico italiano ha trovato modo di conoscerla meglio. Tranne per le frecciatine che lancia all’acerrimo nemico Giancarlo Magalli, l’ex collega al quale non perdona molte cose. Dopo la tragica ed inaspettata scomparsa del suocero, che l’ha costretta ad abbandonare il reality di Canale 5, la showgirl si è rialzata. Il lavoro va a gonfie vele, soprattutto perché riesce a conciliarlo con il suo importante ruolo di mamma. Durante un’intervista rilasciata a DiLei un mese fa, Adriana Volpe ha spiegato cosa significa per lei essere madre: “Fare la mamma è la cosa che mi viene più naturale. Nessuno sa ... Leggi su tuttivip

