Adesso stop agli sbarchi. Il governo a rischio scivolone per i migranti (Di lunedì 3 agosto 2020) Spaventato dai pronostici che vedono il governo a rischio scivolone sulla questione migranti, Giuseppe Conte opta per la linea dura e dice 'stop' agli ingressi irregolari, promettendo più rimpatri. Il premier insegue Matteo Salvini, almeno sul piano del linguaggio, e soprattutto si adegua alla direzione dettata da Luigi Di Maio, dopo che nelle ultime ore si sono susseguite le notizie degli sbarchi sulle coste italiane, provenienti in particolare dalla Tunisia. Il ministro degli Esteri tiene il punto e, in un colloquio telefonico con l'Alto Rappresentante UE per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell Fontelles, torna a chiedere "un impegno sia sul fronte della redistribuzione che dei rimpatri". Anche il viceministro dell'Interno Matteo Mauri (Pd) in ... Leggi su iltempo

“Continuano a scappare dai centri d’accoglienza ed a non rispettare la quarantena. Sto parlando degli immigrati trasferiti da Lampedusa nella nostra regione. Per stessa ammissione, qualche giorno fa, ...

C’è un’intera "generazione" in isolamento a Passignano sul Trasimeno. La brusca frenata alla ripartenza estiva nel paese lacustre arriva con quattro nuovi casi di Covid accertati tra i giovanissimi. E ...

