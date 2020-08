Adele somiglia alle Ferragni, bionda e con tutti i chili in meno è la quarta sorella (Foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) Adele torna sui social e diventa bionda, molto più di prima e con il suo post rende omaggio a Beyoncé e in tanti notano la somiglianza con l’artista che lei adora e anche con Chiara Ferragni e le sue sorelle. La Foto di Adele bionda lascia ancora una volta tutti senza parole, la trasformazione della cantante non è ancora terminata, adesso sì che è davvero irriconoscibile, più bella prima o adesso non importa, ciò che conta è che lei si senta benissimo nei suoi 44 chili in meno e inevitabilmente con una nuova immagine. Davvero somiglia a Beyoncé o alla Ferragni, c’è anche chi azzarda altri nomi accanto al ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Adele con capelli ricci e magrissima somiglia a Beyoncé - infoitcultura : Adele, nuova immagine su Instagram. Somiglia a Beyoncé - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Adele, nuova immagine su Instagram. Somiglia a Beyoncé - laberty95 : Dai quella non è Adele, è una che le somiglia, quella vera è su un'isola con Elvis, Paul McCartney e Jacko - LeoTricarico_ : RT @SkyTG24: Adele, nuova immagine su Instagram. Somiglia a Beyoncé -