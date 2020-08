Adele con chioma biondissima e 44 kg in meno. La foto virale: “Ma è la quarta sorella Ferragni?” (Di lunedì 3 agosto 2020) Adele, la superstar della musica mondiale, interviene raramente sui social e quando lo fa riesce a catalizzare l’attenzione di tutto il mondo mediatico. L’ultimo post riguarda un omaggio davvero speciale, che ha catalizzato ben 4 milioni di like. Dimagrita 44 kg, con i capelli più biondi che mai e mossi, la cantante in ginocchio sotto il televisore di casa sua, indica Beyoncé e scrive: “Grazie Queen, perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte”. Un vero (e raro) atto d’amore da una collega verso un’altra collega. Visualizza questo post su Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Un post condiviso da Adele (@Adele) in data: 1 Ago 2020 alle ore 11:09 ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : 'Hello from the other side...' Riascoltiamo Adele a #CTCF da @fabfazio nel 2015 con la sua straordinaria esibizion… - FQMagazineit : Adele con chioma biondissima e 44 kg in meno. La foto virale: “Ma è la quarta sorella Ferragni?” - clikservernet : Adele con chioma biondissima e 44 kg in meno. La foto virale: “Ma è la quarta sorella Ferragni?” - Noovyis : (Adele con chioma biondissima e 44 kg in meno. La foto virale: “Ma è la quarta sorella Ferragni?”) Playhitmusic - - scenery_as_ : RT @BTSItalia_twt: ??| [ITUNES] 'mono.' by #RM ha raggiunto il #1 in 114 Paesi. L'album è ora a parimerito con '25' by Adele e 'Reputation'… -