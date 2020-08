Addio a un pezzo di Italia, venduta a 10 milioni l'isola Gallinara: ecco chi diventa padrone a casa nostra (Di lunedì 3 agosto 2020) Italia svenduta. L'ultimo pezzo che salutiamo? La meravigliosa isola Gallinara, l'unica vera isola della Liguria, venduta pochi giorni fa a oltre 10 milioni di euro. Una riserva naturale ricca di storia che si trova a 1,5 chilometri dalla costa tra Albenga ed Alassio. A lungo di proprietà della chiesa, passò di mano a facoltosi banchieri e industriali Italiani. Fino a pochi giorni fa: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata acquistata da una società di Montecarlo, la Galinette, dietro alla quale ci sarebbe Olexandr Boguslayev, 42 anni, ucraino residente nel Principato ma con cittadinanza di Grenada, isola caraibica. Insomma la Gallinara se la compra un ucraino. ... Leggi su liberoquotidiano

