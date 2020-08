A piedi, in asino o in bici attraversando l’Italia: il viaggio di cinque amici per il turismo sostenibile (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)A piedi, in barca a vela, su un asino, la traversata sostenibile dei cinque ragazzi di Tourist4future è il loro modo di reagire al difficile periodo di lockdown da Covid-19 che li ha lasciati senza lavoro. Guide ambientali, fotografi ed esploratori, i cinque amici hanno deciso di unirsi per un viaggio di tre lunghi mesi per le regione italiane, all’insegna del turismo sostenibile. «E ora che facciamo?», Mauro Cappelletti, una delle guide ambientali attualmente in viaggio, è stato tra i primi del gruppo a chiedersi come avrebbero potuto reagire a quella difficile situazione. «Avevamo perso il nostro lavoro di guide all’estero, come ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : piedi asino A piedi, in asino o in bici attraversando l’Italia: il viaggio di cinque amici per il turismo sostenibile Open Confusion Fest con Area 765 & Co.

ROMA Rock, musica d`autore e non solo per Confusione Fest, rqssegna nata dalla fusione di Let It Beer & L'Asino che Vola. Dal mercoledì alla domenica concerti live, a partire dal 29 luglio e sino al 2 ...

Tutti pazzi per le passeggiate in groppa al miccio amiatino

castel del piano I micci amiatini, messi a disposizione dall’associazione casteldelpianese Slow Horse, sono la grande attrattiva dell’estate nella parte alta della montagna. È un turismo lento, alla s ...

