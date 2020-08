A Genova per i genovesi. Lo Stato oggi rialza la testa (Di lunedì 3 agosto 2020) Il nuovo ponte di Genova è Stato inaugurato, ed è ovviamente una notizia importante per Genova e per la Liguria, che stanno vivendo mesi difficili sul fronte della viabilità. Siamo andati a Genova per stare vicini ai cittadini genovesi e alle famiglie delle vittime: purtroppo, questo voglio sottolinearlo, non c’è nulla da festeggiare. Perché quel ponte non doveva crollare. Va però rimarcato come in questi due anni noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo mollato di un centimetro, e abbiamo lavorato perché si potesse arrivare alla giornata di oggi. Quanto accaduto non lo dimentichiamo: il 14 agosto resterà una giornata scolpita nella storia del nostro Paese. Una sconfitta dello Stato, perché quella ... Leggi su ilblogdellestelle

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - emergenzavvf : Il #pontesangiorgio è una rinascita per #Genova. Soprattutto #oggi i #vigilidelfuoco si sentono vicini e mandano il… - massimo_fares : RT @petergomezblog: Ex Ilva, non solo l’inchiesta di Genova: l’Inps avvia un’ispezione a Taranto sulla gestione della Cassa per Covid da pa… - iscoscisl : RT @CislNazionale: ??Un giorno importante di speranza per #Genova quello di oggi, #3agosto, ma soprattutto un momento di raccoglimento e di… -