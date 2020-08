A Cetara Giovanna P., il catamarano da pesca più veloce d’Italia varato dai Pappalardo a Viareggio (Di lunedì 3 agosto 2020) Approda a Cetara “Giovanna P”, l’imbarcazione da pesca varata lo scorso 8 luglio a Viareggio e definita, dal cantiere navale, la più veloce d’Italia. Unico peschereccio a disporre della tecnologia più avanzata riconoscibile, oggi, sul mercato, con il primato di essere costruito totalmente in alluminio e fatto a catamarano. Emozionante il suo arrivo che, come di consueto, ha visto fermare il catamarano nello specchio d’acqua dinanzi al paese, per essere accolta dal suono delle campane a gloria benaugurali e dalle sirene delle tonnare ormeggiate in porto, verso cui Giovanna P si è unita, assieme al resto della marineria di Cetara, nota in tutto il mondo per la pesca del ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Cetara Giovanna Cetara accoglie la nuova imbarcazione "Giovanna P", che entra a far parte della tradizione tonniera Positanonews A Cetara Giovanna P., il catamarano da pesca più veloce d’Italia varato dai Pappalardo a Viareggio

Approda a Cetara “Giovanna P”, l’imbarcazione da pesca varata lo scorso 8 luglio a Viareggio e definita, dal cantiere navale, la più veloce ...

Approda a Cetara “Giovanna P”, l’imbarcazione da pesca varata lo scorso 8 luglio a Viareggio e definita, dal cantiere navale, la più veloce ...