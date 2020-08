A Berlino c’erano tutti: NoVax, complottisti, estremisti di destra e «antifa». Uniti contro la Covid? No! (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Ad alimentare la polemica sono stati i QAnon che, a seguito dei titoli di giornale in Italia, hanno diffuso la narrativa dei media che etichettavano come «fascisti» tutti i manifestanti dell’evento «negazionista» tenutosi a Berlino il primo agosto 2020. «Erano 15000 fascisti», scrive in un tweet @chiossi manuela (citata nel report di NewsGuard sui QAnon) mostrando una delle foto false diffuse in questi giorni (quella, tra le altre cose, scattata a Zurigo nel 2019). «Si vive di menzogne» scrive la QAnon Chiossi Manuela mostrando la foto di Zurigo spacciandola per l’evento di Berlino. A Berlino c’erano un po’ tutti, ma non tutti «fascisti» come vorrebbero far ... Leggi su open.online

AttilioMaurizio : @etitti @Stefano0323 @FabioFranchi1 Chiedo scusa, la foto a sx è quella del Love Parade dove c'erano (stimate) 150… - rrico_e : RT @roseohara78: Per il New York Times ieri a Berlino c'erano i neonazisti.?? Riesumate Freud. - GVNVNCR : RT @roseohara78: Per il New York Times ieri a Berlino c'erano i neonazisti.?? Riesumate Freud. - giardinodidio73 : RT @roseohara78: Per il New York Times ieri a Berlino c'erano i neonazisti.?? Riesumate Freud. - gael99 : RT @roseohara78: Per il New York Times ieri a Berlino c'erano i neonazisti.?? Riesumate Freud. -