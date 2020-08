1899: ecco alcune novità sulla nuova serie Netflix dei creatori di Dark (Di lunedì 3 agosto 2020) Si intitola “1899” ed è la nuova serie Netflix a cui stanno lavorando i creatori di Dark. ecco qualche novità in merito tra trama,cast e data d’uscita I creatori di Dark, Baran bo Odar e Jante Friese, sono di nuovo a lavoro insieme e anche questa volta per Netflix: stanno infatti sviluppando la serie dal titolo “1899”. Per ora le informazioni sono ancora poche ma la trama è la seguente. Un gruppo di migranti di varia etnia decide di imbarcarsi su una nave diretta da Londra a New York, con la speranza di una vita migliore. Il loro viaggio però prenderà una piega diversa quando incontreranno in mare aperto ... Leggi su zon

Rossonero__1899 : @riku17_97 E' un bel prospetto. Nessun giovane è mai pronto. Dipende da tanti fattori. Ecco perché sarebbe un ottimo vice Calhanoglu - acmattia_1899 : voglio tornare a scuola, ecco l’ho detto - miIan_1899 : RT @SerieA: La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App ufficiale di Lega… - Gabo98_1899 : ecco una cosa che godo durante gli orali è quando il prof ti tratta come se fossi un collega e ti fa domande tipo:'… - Resenzatrono : @tullio_1899 ecco questa e' una bella notizia! -

Ultime Notizie dalla rete : 1899 ecco 1899: ecco alcune novità sulla nuova serie Netflix dei creatori di Dark ZON.it 1899 serie Netflix: news su trama, cast, uscita, streaming

Baran bo Odar e Jante Friese, i creatori di Dark, tornano a lavorare insieme, sulla serie 1899. Per ora sono ancora poche le informazioni in merito a questa novità, ma ecco alcune anticipazioni sulla ...

Scudetto Juve: albo d'oro della Serie A

Quello conquistato oggi e' il 36/o scudetto per la Juventus, il nono di fila. I bianconeri precedono Inter e Milan, 18 a testa, poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Roma (3) ...

Baran bo Odar e Jante Friese, i creatori di Dark, tornano a lavorare insieme, sulla serie 1899. Per ora sono ancora poche le informazioni in merito a questa novità, ma ecco alcune anticipazioni sulla ...Quello conquistato oggi e' il 36/o scudetto per la Juventus, il nono di fila. I bianconeri precedono Inter e Milan, 18 a testa, poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Roma (3) ...