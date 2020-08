Zenga: “Non mi rimprovero nulla, ma forse ho fatto male ad accettare” (Di domenica 2 agosto 2020) Walter Zenga, allenatore del Cagliari, nel post-partita di ieri ha commentato la scelta di Giulini di cambiarlo in vista della prossima stagione: “E’ nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra. Io non ho nulla da rimproverarmi, perché comunque in condizioni particolari sono riuscito a portare la squadra alla salvezza. forse ho fatto male ad accettare, perché avevo una clausola nel contratto abbastanza impossibile ovvero di chiudere al settimo posto. Io sono fatto così.” Foto: twitter Cagliari L'articolo Zenga: “Non mi rimprovero nulla, ma forse ho fatto male ad accettare” ... Leggi su alfredopedulla

1897_frank : @anomaleo Per lo zio ieri è stata dura, zenga un suo amico esonerato, poi CONTE a data di non società la sua squadra ?????????????????? si volaaaaaa - iaiakiss : @gaiacagliari96 Secondo me Zenga lo sapeva da subito che non sarebbe stato confermato e comunque a Cagliari non ci… - MilioAndrea : @ClaudioMasini7 Onestamente non sono d’accordo ..se aveva ambizione doveva difendere #Maran e invece alla prima dif… - notiziasportiva : Il #Cagliari saluta #Zenga, Giulini: 'Di Francesco prima scelta' - cirodemeo : @_cristiano73 Zenga è interista non lo farebbe mai -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga “Non Una vita da numero uno: parla Andrea Cano, ex portiere del Frosinone ciociariaoggi.it